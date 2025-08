Cinéma en plein air Moi, moche et méchant Le Jardins des Chirons Largeasse

Cinéma en plein air Moi, moche et méchant Le Jardins des Chirons Largeasse dimanche 10 août 2025.

Cinéma en plein air Moi, moche et méchant

Le Jardins des Chirons La Morelière Largeasse Deux-Sèvres

Le Stella Moncoutant et l’Homme des bois associent leurs énergies pour vous proposer une soirée cinéma plein avec le film « Moi moche et méchant ».

Restauration dès 19 h, avec bar et confiseries. .

Le Jardins des Chirons La Morelière Largeasse 79240 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 65 75 80 52 lhommedesbois79@gmail.com

