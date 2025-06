Cinéma en plein air Panat Clairvaux-d’Aveyron 8 août 2025 07:00

Cinéma en plein air « Biquefarre » le vendredi 8 août à Panat !

Vendredi 8 août 21h30 Cinéma en plein air Biquefarre de G Rouquier

Après le succès de la projection de“ Farrebique” l’an dernier, nous vous proposons la projection de “Biquefarre” second volet de l’œuvre magistrale de Georges Rouquier sur la vie de la même famille à Goutrens, confrontée aux nouvelles difficultés du monde agricole et à la tentation de l’exode rural.

Second volet sur la vie des paysans de Goutrens, avec la participation de l’acteur principal

Lieu de la manifestation: derrière l’église de Panat

Participation de 5€ au profit de la réhabilitation de l’église (site helloasso Association Amis et habitants de Panat) 5 .

Place du château à Panat

Clairvaux-d’Aveyron 12330 Aveyron Occitanie

