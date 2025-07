CINÉMA EN PLEIN AIR Pézenas

CINÉMA EN PLEIN AIR Pézenas jeudi 21 août 2025.

CINÉMA EN PLEIN AIR

Avenue de Plaisance Pézenas Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-21

fin : 2025-08-30

Date(s) :

2025-08-21

Des projections de cinéma en plein air, au théâtre de verdure avec des films pour tous les goûts, du film d’animation culte Nausicaä de la vallée du vent (22 août) au succès du box-office Le Comte de Monte-Cristo avec Pierre Niney (30 août).

Du 21 au 30 août, assistez à plusieurs projections de cinéma en plein air, au théâtre de verdure, gratuitement.

Jeudi 21 août à 21h30 UN PTI’T TRUC EN PLUS

Vendredi 22 août à 21h30 NAUSICAÄ LA VALLEE DU VENT

Jeudi 28 août à 21h EMILIA PEREZ

Samedi 30 août à 21h LE COMTE DE MONTE CRISTO

En cas d’intempéries, les projections auront lieu au Théâtre de Pézenas 7bis rue Henri Reboul .

Avenue de Plaisance Pézenas 34120 Hérault Occitanie +33 4 67 32 59 23

English :

Open-air cinema screenings at the Théâtre de Verdure, with something for everyone, from the cult animated film Nausicaä of the Valley of the Wind (August 22) to the box-office hit The Count of Monte Cristo, starring Pierre Niney (August 30).

German :

Kinovorführungen unter freiem Himmel im Théâtre de Verdure mit Filmen für jeden Geschmack, vom Kult-Animationsfilm Nausicaä aus dem Tal der Winde (22. August) bis zum Kassenschlager Der Graf von Monte Christo mit Pierre Niney (30. August).

Italiano :

Proiezioni cinematografiche all’aperto al Théâtre de Verdure, per tutti i gusti: dal film d’animazione di culto Nausicaä della valle del vento (22 agosto) al film campione d’incassi Il conte di Montecristo con Pierre Niney (30 agosto).

Espanol :

Proyecciones de cine al aire libre en el Théâtre de Verdure, con propuestas para todos los gustos, desde la película de animación de culto Nausicaä del Valle del Viento (22 de agosto) hasta el éxito de taquilla El Conde de Montecristo protagonizado por Pierre Niney (30 de agosto).

L’événement CINÉMA EN PLEIN AIR Pézenas a été mis à jour le 2025-07-19 par 34 OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE