UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Plouvorn

Cinéma en plein air Plouvorn

mercredi 8 juillet 2026 · Plouvorn

Informations pratiques

Début
mercredi 8 juillet 2026
Fin
mardi 7 juillet 2026
Heure de début
22:30:00
Adresse
Lanorgant
Ville
29420 Plouvorn
Département
Finistère
Tarif

Plouvorn

Cinéma en plein air

Lanorgant Plouvorn Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 22:30:00
fin : 2026-07-07

Date(s) :
2026-07-07

Au plan d’eau.   .

Lanorgant Plouvorn 29420 Finistère Bretagne  

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English :

L’événement Cinéma en plein air Plouvorn a été mis à jour le 2026-06-29 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX

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