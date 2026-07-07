AGENDA · Plouvorn
Cinéma en plein air Plouvorn
mercredi 8 juillet 2026 · Plouvorn
Informations pratiques
Plouvorn
Cinéma en plein air
Lanorgant Plouvorn Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 22:30:00
fin : 2026-07-07
Date(s) :
2026-07-07
Au plan d’eau. .
Lanorgant Plouvorn 29420 Finistère Bretagne
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English :
L’événement Cinéma en plein air Plouvorn a été mis à jour le 2026-06-29 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX
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