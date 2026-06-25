Cinéma en plein air Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu ? cour de l’école Haute-Kontz

Informations pratiques

Haute-Kontz

Cinéma en plein air Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu ?

cour de l’école Rue Principale Haute-Kontz Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-10 19:00:00

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

Le cinéma s’invite chez vous pour cette nouvelle saison estivale de projection en plein air. Au programme des films familiaux, drôles et émouvants, de quoi profiter d’une belle soirée en famille ou entre amis.

Pour la première séance retrouvez la comédie Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu et suivez les aventures de la famille Verneuil.

Pour plus de confort pensez à prendre votre chaise, un plaid et vos snacks préférées.

Une petite restauration sera disponible sur place. Début de la projection à la tombée de la nuit.

Programmation proposée et organisée par la CCCE avec le soutien des communes accueillantes.Tout public

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cour de l’école Rue Principale Haute-Kontz 57480 Moselle Grand Est +33 3 82 82 05 60 accueil@cc-ce.com

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English :

The movies are coming to your neighborhood for this new summer season of outdoor screenings. On the program: family-friendly, funny, and heartwarming films—perfect for enjoying a lovely evening with family or friends.

For the first screening, catch the comedy *Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu* and follow the adventures of the Verneuil family.

For added comfort, be sure to bring a chair, a blanket, and your favorite snacks.

Light refreshments will be available on site. The screening begins at nightfall.

Programming presented and organized by the CCCE with the support of the host municipalities.

L’événement Cinéma en plein air Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu ? Haute-Kontz a été mis à jour le 2026-06-25 par OT CATTENOM ET ENVIRONS