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AGENDA · Randevillers

Cinéma en plein air Randevillers

jeudi 30 juillet 2026 · Randevillers

Informations pratiques

Début
jeudi 30 juillet 2026
Fin
vendredi 31 juillet 2026
Heure de début
21:30:00
Adresse
Centre bourg
Ville
25430 Randevillers
Département
Doubs
Tarif
3 3 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Randevillers

Cinéma en plein air

Centre bourg Randevillers Doubs

Tarif : 3 – 3 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 21:30:00
fin : 2026-07-30 23:00:00

Date(s) :
2026-07-30

Un film familial dans un lieu insolite profitez d’une soirée festive à passer en famille et entre amis. Diffusion du film Les Choristes.
En cas de pluie, repli en intérieur.
Buvette et petite restauration et popcorn à partir de 19h30. S’équiper d’une couverture.   .

Centre bourg Randevillers 25430 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 86 87 62 

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English : Cinéma en plein air

L’événement Cinéma en plein air Randevillers a été mis à jour le 2026-07-01 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE SANCEY BELLEHERBE