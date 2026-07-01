Informations pratiques

Randevillers

Cinéma en plein air

Centre bourg Randevillers Doubs

Tarif : 3 – 3 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 21:30:00

fin : 2026-07-30 23:00:00

Date(s) :

2026-07-30

Un film familial dans un lieu insolite profitez d’une soirée festive à passer en famille et entre amis. Diffusion du film Les Choristes.

En cas de pluie, repli en intérieur.

Buvette et petite restauration et popcorn à partir de 19h30. S’équiper d’une couverture. .

Centre bourg Randevillers 25430 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 86 87 62

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Cinéma en plein air

L’événement Cinéma en plein air Randevillers a été mis à jour le 2026-07-01 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE SANCEY BELLEHERBE