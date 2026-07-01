Cinéma en plein air Randevillers
jeudi 30 juillet 2026 · Randevillers
Informations pratiques
Randevillers
Cinéma en plein air
Centre bourg Randevillers Doubs
Tarif : 3 – 3 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 21:30:00
fin : 2026-07-30 23:00:00
Date(s) :
2026-07-30
Un film familial dans un lieu insolite profitez d’une soirée festive à passer en famille et entre amis. Diffusion du film Les Choristes.
En cas de pluie, repli en intérieur.
Buvette et petite restauration et popcorn à partir de 19h30. S’équiper d’une couverture. .
Centre bourg Randevillers 25430 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 86 87 62
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English : Cinéma en plein air
L’événement Cinéma en plein air Randevillers a été mis à jour le 2026-07-01 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE SANCEY BELLEHERBE