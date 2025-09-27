Cinéma en plein air Rencontres du 3ème type Jardin de la Ville La Ciotat

Cinéma en plein air Rencontres du 3ème type Jardin de la Ville La Ciotat samedi 27 septembre 2025.

Cinéma en plein air Rencontres du 3ème type

Samedi 27 septembre 2025 à partir de 20h. Jardin de la Ville Boulevard Jean Jaurès La Ciotat Bouches-du-Rhône

Début : 2025-09-27 20:00:00

fin : 2025-09-27

2025-09-27

Venez assister à la séance gratuite (sur réservation) de cinéma en plein air de l’association La Ciotat Culture dans un lieu emblématique de La Ciotat, le Jardin de la Ville, avec la projection du film Rencontres du 3ème type.

La dernière projection en plein air de la saison 2025, ce sera au Jardin de la Ville.

Le film Rencontres du troisième type, réalisé par Steven Spielberg en 1977, suit l’histoire de Roy Neary, un monteur de lignes électriques dont la vie ordinaire est bouleversée après une rencontre rapprochée avec un OVNI. Ce film culte explore des événements étranges se produisant à travers le monde, notamment la réapparition d’avions disparus pendant la Seconde Guerre mondiale.. .

Jardin de la Ville Boulevard Jean Jaurès La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 43 28 86 27 contact@laciotatculture.fr

English :

Come and enjoy a free outdoor cinema screening (booking required) organised by the La Ciotat Culture association in one of La Ciotat’s most iconic locations, the Jardin de la Ville, with a screening of Close Encounters of the Third Kind.

German :

Kommen Sie zur kostenlosen Open-Air-Kinovorstellung (mit Reservierung) des Vereins La Ciotat Culture an einem symbolträchtigen Ort von La Ciotat, dem Jardin de la Ville, mit der Vorführung des Films „Unheimliche Begegnung der dritten Art“.

Italiano :

Venite ad assistere alla proiezione gratuita (su prenotazione) di cinema all’aperto dell’associazione La Ciotat Culture in un luogo emblematico di La Ciotat, il Jardin de la Ville, con la proiezione del film Incontri ravvicinati del terzo tipo.

Espanol :

Venga a disfrutar de la sesión gratuita (con reserva previa) de cine al aire libre de la asociación La Ciotat Culture en un lugar emblemático de La Ciotat, el Jardín de la Ville, con la proyección de la película Encuentros en la tercera fase.

L’événement Cinéma en plein air Rencontres du 3ème type La Ciotat a été mis à jour le 2025-09-16 par Office de Tourisme de La Ciotat