Cinéma en plein air Saint-Léon-sur-l’Isle 11 juillet 2025 22:00

Dordogne

Cinéma en plein air Devant la salle des Fêtes Saint-Léon-sur-l’Isle Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-11 22:00:00

fin : 2025-07-11

Date(s) :

2025-07-11

Projection du film Lilio et Stitch à 22h

RDV parking salle des fêtes

Tarif unique 5 €

La Fabrique 05 53 02 41 99

Projection du film Lilio et Stitch à 22h

RDV parking salle des fêtes

Tarif unique 5 €

La Fabrique 05 53 02 41 99 .

Devant la salle des Fêtes

Saint-Léon-sur-l’Isle 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 41 99

English :

Screening of the film « Lilio and Stitch » at 10 p.m

RDV parking salle des fêtes

Price: 5 ?

La Fabrique 05 53 02 41 99

German :

Vorführung des Films « Lilio und Stitch » um 22 Uhr

RDV Parkplatz Festsaal

Einzeltarif: 5 ?

La Fabrique 05 53 02 41 99

Italiano :

Proiezione del film « Lilio e Stitch » alle 22.00

Punto d’incontro presso il parcheggio della Salle des fêtes

Prezzo: 5?

La Fabrique 05 53 02 41 99

Espanol :

Proyección de la película « Lilio y Stitch » a las 22.00 horas

Punto de encuentro en el aparcamiento de la sala de fiestas

Precio: 5?

La Fabrique 05 53 02 41 99

L’événement Cinéma en plein air Saint-Léon-sur-l’Isle a été mis à jour le 2025-06-23 par Vallée de l’Isle en Périgord