Cinéma en plein air Saint-Léon-sur-l’Isle
Cinéma en plein air Saint-Léon-sur-l’Isle samedi 11 juillet 2026.
Saint-Léon-sur-l’Isle
Cinéma en plein air
Stade du bourg Saint-Léon-sur-l’Isle Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 22:00:00
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10
Cinéma en plein air à 22h, Stade du bourg.
Tarif unique: 5 €.
La Fabrique 05 53 02 41 99
Cinéma en plein air à 22h, Stade du bourg.
Tarif unique: 5 €.
La Fabrique 05 53 02 41 99 .
Stade du bourg Saint-Léon-sur-l’Isle 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 41 99
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English : Cinéma en plein air
Screening of the film Lilio and Stitch at 10 p.m
RDV parking salle des fêtes
Price: 5 ?
La Fabrique 05 53 02 41 99
L’événement Cinéma en plein air Saint-Léon-sur-l’Isle a été mis à jour le 2026-05-21 par Vallée de l’Isle en Périgord
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