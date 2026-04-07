Saint-Léon-sur-l’Isle

Cinéma en plein air

Stade du bourg Saint-Léon-sur-l’Isle Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 22:00:00

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

Cinéma en plein air à 22h, Stade du bourg.

Tarif unique: 5 €.

La Fabrique 05 53 02 41 99

Cinéma en plein air à 22h, Stade du bourg.

Tarif unique: 5 €.

La Fabrique 05 53 02 41 99 .

Stade du bourg Saint-Léon-sur-l’Isle 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 41 99

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English : Cinéma en plein air

Screening of the film Lilio and Stitch at 10 p.m

RDV parking salle des fêtes

Price: 5 ?

La Fabrique 05 53 02 41 99

L’événement Cinéma en plein air Saint-Léon-sur-l’Isle a été mis à jour le 2026-05-21 par Vallée de l’Isle en Périgord