Cinéma en plein air Rue du logisson Saint-Martin-de-Crau

Vendredi 1er août 2025 de 21h à 22h30. Rue du logisson Jardin des 4 éléments Saint-Martin-de-Crau Bouches-du-Rhône

Soirée cinéma en plein air gratuite et ouverte à tous !

Au programme, un film d’animation à savourer en famille ou entre amis sous les étoiles. Pour combler les plus gourmands, un artisan-glacier sera présent sur place tout au long de la soirée. Pensez à prendre coussins et plaids pour un confort optimal. .

Rue du logisson Jardin des 4 éléments Saint-Martin-de-Crau 13310 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 47 06 80

English :

Free open-air cinema open to all!

German :

Kostenloser Kinoabend unter freiem Himmel für alle!

Italiano :

Una serata di cinema all’aperto, gratuita e aperta a tutti!

Espanol :

Una tarde de cine al aire libre, ¡gratuita y abierta a todos!

