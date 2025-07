Cinéma en plein air Saint-Maur

Cinéma en plein air Saint-Maur samedi 5 juillet 2025.

Cinéma en plein air

Place de la Mairie Saint-Maur Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-07-05 20:30:00

fin : 2025-08-05

2025-07-05

La ville de Saint-Maur vous propose une soirée cinéma en plein air !

Venez partager un pique-nique et regarder le film « Un p’tit truc en plus » dans le jardin de la médiathèque de Saint-Maur.

Vente de gâteaux au profit de la fondation ‘Un p’tit truc en plus » sur place. .

Place de la Mairie Saint-Maur 36250 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 08 26 40

English :

The town of Saint-Maur invites you to an open-air cinema evening!

German :

Die Stadt Saint-Maur lädt Sie zu einem Kinoabend unter freiem Himmel ein!

Italiano :

La città di Saint-Maur ospita una serata di cinema all’aperto!

Espanol :

La ciudad de Saint-Maur organiza una velada de cine al aire libre

