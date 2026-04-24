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Cinéma en plein air Saint-Paul-en-Born

Cinéma en plein air Saint-Paul-en-Born samedi 18 juillet 2026.

Adresse : Gare de l'Art

Ville : 40200 Saint-Paul-en-Born

Département : Landes

Début : samedi 18 juillet 2026

Fin : dimanche 19 juillet 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif : Gratuit

Saint-Paul-en-Born

Cinéma en plein air

Gare de l’Art Saint-Paul-en-Born Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 19:30:00
fin : 2026-07-18 23:00:00

Date(s) :
2026-07-18

Cet été, le cinéma s’invite à Saint-Paul-en-Born.

Venez vibrer au rythme de la bande-originale de A Star Is Born ( Une étoile est née) avec Lady Gaga et Bradley Cooper, lors d’une projection exceptionnelle sous les étoiles.
Profitez de notre restauration et buvette pour passer un moment convivial avant le film.

Voir horaire sur le site
https://lagaredelart.wixsite.com/garedelart   .

Gare de l’Art Saint-Paul-en-Born 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine  

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English :

L’événement Cinéma en plein air Saint-Paul-en-Born a été mis à jour le 2026-04-24 par OT Mimizan

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