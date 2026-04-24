Saint-Paul-en-Born

Cinéma en plein air

Gare de l’Art Saint-Paul-en-Born Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 19:30:00

fin : 2026-07-18 23:00:00

Date(s) :

2026-07-18

Cet été, le cinéma s’invite à Saint-Paul-en-Born.

Venez vibrer au rythme de la bande-originale de A Star Is Born ( Une étoile est née) avec Lady Gaga et Bradley Cooper, lors d’une projection exceptionnelle sous les étoiles.

Profitez de notre restauration et buvette pour passer un moment convivial avant le film.

Voir horaire sur le site

https://lagaredelart.wixsite.com/garedelart .

Gare de l’Art Saint-Paul-en-Born 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine

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English :

L’événement Cinéma en plein air Saint-Paul-en-Born a été mis à jour le 2026-04-24 par OT Mimizan