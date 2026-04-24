Cinéma en plein air Saint-Paul-en-Born
Cinéma en plein air Saint-Paul-en-Born samedi 18 juillet 2026.
Saint-Paul-en-Born
Cinéma en plein air
Gare de l’Art Saint-Paul-en-Born Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 19:30:00
fin : 2026-07-18 23:00:00
Date(s) :
2026-07-18
Cet été, le cinéma s’invite à Saint-Paul-en-Born.
Venez vibrer au rythme de la bande-originale de A Star Is Born ( Une étoile est née) avec Lady Gaga et Bradley Cooper, lors d’une projection exceptionnelle sous les étoiles.
Profitez de notre restauration et buvette pour passer un moment convivial avant le film.
Voir horaire sur le site
https://lagaredelart.wixsite.com/garedelart .
Gare de l’Art Saint-Paul-en-Born 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine
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English :
L’événement Cinéma en plein air Saint-Paul-en-Born a été mis à jour le 2026-04-24 par OT Mimizan
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