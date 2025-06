Cinéma en plein air rue Lamarque Saint-Sever 26 août 2025 21:30

Cinéma en plein air rue Lamarque Aux Jacobins Saint-Sever Landes

Début : 2025-08-26 21:30:00

fin : 2025-08-26

2025-08-26

Du cinéma en plein air, au milieu des Jacobins, c’est une occasion à ne pas manquer !

Le cinéma Média 7 se déplace, hors de ses murs dans l’abbaye bénédictine, pour rejoindre la cour du cloître des Jacobins, original et sympathique !

Le cinéma Média 7 se déplace, hors de ses murs de l’abbaye bénédictine, pour rejoindre la cour du cloître des Jacobins, original et sympathique !

Au programme ce soir à venir .

rue Lamarque Aux Jacobins

Saint-Sever 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 76 43 82 media7@saintsever.fr

English : Cinéma en plein air

Open-air cinema in the middle of the Jacobins is an opportunity not to be missed!

The Média 7 cinema is moving outside its walls in the Benedictine abbey, to the courtyard of the Jacobins cloister, original and friendly!

Tonight’s program: coming soon

German : Cinéma en plein air

Kino unter freiem Himmel, inmitten der Jakobiner, das ist eine Gelegenheit, die Sie sich nicht entgehen lassen sollten!

Das Kino Média 7 verlagert sich, außerhalb seiner Mauern in der Benediktinerabtei, in den Hof des Jakobinerklosters, originell und sympathisch!

Auf dem Programm stehen heute Abend: in Kürze

Italiano :

Il cinema all’aperto in mezzo ai Giacobini è un’occasione da non perdere!

Il cinema Média 7 si trasferisce fuori dalle mura dell’abbazia benedettina, nel cortile del chiostro dei Giacobini originale e accogliente!

In programma questa sera

Espanol : Cinéma en plein air

¡El cine al aire libre en el centro de los Jacobinos es una oportunidad que no debe perderse!

El cine de Média 7 se traslada fuera de sus muros de la abadía benedictina, al patio del claustro de los Jacobinos, ¡original y acogedor!

En el programa de esta noche

L’événement Cinéma en plein air Saint-Sever a été mis à jour le 2025-06-20 par Landes Chalosse