Cinéma en plein air Sainte-Livrade-sur-Lot

Cinéma en plein air

Place Castelvielh Sainte-Livrade-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : 2025-07-15 22:15:00

Début : 2025-07-15 22:15:00

fin : 2025-07-15

Date(s) :

2025-07-15

Projection du film « Dragons ».

Durée 2h05

Dès 6 ans.

Place Castelvielh Sainte-Livrade-sur-Lot 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 01 40 51

English : Cinéma en plein air

Screening of « Dragons ».

Running time: 2 hours 05 minutes

Ages 6 and up.

German : Cinéma en plein air

Vorführung des Films « Dragons ».

Dauer: 2 Stunden und 5 Minuten

Ab 6 Jahren.

Italiano :

Proiezione del film « Dragons ».

Durata: 2 ore e 05 minuti

A partire dai 6 anni.

Espanol : Cinéma en plein air

Proyección de la película « Dragones ».

Duración: 2 horas 05 minutos

A partir de 6 años.

