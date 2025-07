Cinéma en Plein Air Fronton Saubusse

Fronton 4 Rue du Trinquet Saubusse Landes

Le Conseil Municipal des Jeunes en partenariat avec l’Association Culturelle Sibusate, vous propose une séance de Cinéma en plein Air.

Venez profiter d’une séance de cinéma en plein air, offerte par le CMJ de Saubusse, au Fronton.

La séance est gratuite et ouverte à tous.

Foodtruck à partir de 19h.

Vente de friandises et de boissons sur place.

Film présenté « Un petit truc en plus » d’Artus .

Fronton 4 Rue du Trinquet Saubusse 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 57 70 38 animation@saubusse.fr

English : Cinéma en Plein Air

The Conseil Municipal des Jeunes, in partnership with the Association Culturelle Sibusate, invites you to an open-air cinema.

German : Cinéma en Plein Air

Der Jugendgemeinderat bietet Ihnen in Zusammenarbeit mit der Association Culturelle Sibusate ein Open-Air-Kino an.

Italiano :

Il Consiglio comunale dei giovani, in collaborazione con l’Associazione culturale Sibusate, organizza un cinema all’aperto.

Espanol : Cinéma en Plein Air

El Consejo Municipal de la Juventud, en colaboración con la Asociación Cultural Sibusate, organiza un cine al aire libre.

