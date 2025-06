Cinéma en Plein Air Place de l’Église Sennecey-le-Grand 4 juillet 2025 21:45

Saône-et-Loire

Cinéma en Plein Air Place de l'Église Parking, Place de la Mairie Sennecey-le-Grand Saône-et-Loire

Début : 2025-07-04 21:45:00

2025-07-04

Eddie the Eagle

Manifestation organisée par la commune

Projection assurée par Cinévillage 71

Apportez votre chaise et votre couverture

Buvette et restauration sur place dès 19h .

Place de l’Église Parking, Place de la Mairie

Sennecey-le-Grand 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

