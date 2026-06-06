Cinéma en plein air – Super Seven x Jardin21 ☘︎ Jardin21 Paris
Cinéma en plein air – Super Seven x Jardin21 ☘︎ Jardin21 Paris mercredi 10 juin 2026.
Grande première pour la résidence mensuelle de Super Seven.
En effet, chaque mois sera l’occasion d’une projection d’un long métrage mettant à l’honneur des réalisatrices féminines
La première session mettra en avant l’impactant documentaire: Toute La beauté et le sans versé, de Laura Poitras, portant sur l’activiste et photographe Nan Goldin.
Mercredi 10 juin – 20h-23h30
ᰔENTRÉE LIBRE DU JARDINᰔ
T(3B) Ella Fitzgerald / Delphine Seyrig
M(7) Porte de la Villette / M(5) Porte de Pantin
RER(E) Gare de Pantin
Station Vélib’ Grands Moulins de Pantin
V ́ ́
Le Jardin21 est un ancien verger du XIXème siècle transformé depuis 2018 en une friche végétale et culturelle. Cette saison, notre jardin-potager ouvre ses portes du 2 avril au 26 septembre, avec une programmation toujours aussi hybride et engagée : DJ sets, stand-up, rencontres, projections, spectacles, performances, ateliers, marchés, initiations au jardinage pour les enfants et les adultes…
Last but not least, nos bars et notre cantine sont ouverts en continu du mercredi au dimanche pour chiller comme il se doit.
Plus d’infos sur jardin21.fr
Bar & restauration sur place
Toutous bienvenus
Horaires
mer 12h-00h, jeu 12h-02h, ven-sam : 12h-04h, dim 12h-22h
Nous trouver
12A rue Ella Fitzgerald 75019 Paris
T(3B) Ella Fitzgerald / Delphine Seyrig
M(7) Porte de la Villette / M(5) Porte de Pantin
RER(E) Gare de Pantin
Station Vélib’ Grands Moulins de Pantin.
Une projection engagée de réalisatrice par mois, ça vous tente ?
Le mercredi 10 juin 2026
de 20h00 à 23h30
gratuit Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-10T23:00:00+02:00
fin : 2026-06-11T02:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-10T20:00:00+02:00_2026-06-10T23:30:00+02:00
Jardin21 12A rue Ella Fitzgerald 75019 Paris
https://www.jardin21.fr/events/cinema-en-plein-air-super-seven-x-jardin21
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