cinéma en plein air coubertin Thaon-les-Vosges

cinéma en plein air coubertin Thaon-les-Vosges samedi 26 juillet 2025.

cinéma en plein air

coubertin Parc de la Rotonde Thaon-les-Vosges Vosges

Gratuit

Gratuit

Samedi 2025-07-26 21:30:00

2025-08-09

2025-07-26 2025-08-09

venez nombreux assister aux projection en plein air

en juillet « un p’tit truc en plus » Au fil des jours, Paulo apprend à vivre avec ces gens qui ont un p’tit truc en plus , tout en éprouvant une attirance pour Alice, tandis que La Fraise, forcé de faire l’éducateur, essaie de trouver une solution pour se tirer d’affaire malgré le manque de réseau et le bris de son téléphone.

en août « le conte de Monte Cristo » victime d’un complot, le jeune Edmond Dantès est arrêté le jour de son mariage pour un crime qu’il n’a pas commis.

Buvette et restauration sur place à partir de 19h

Animations à partir de 19h30Tout public

coubertin Parc de la Rotonde Thaon-les-Vosges 88150 Vosges Grand Est +33 3 29 39 15 45

English :

come one, come all to the open-air screenings:

in july « un p’tit truc en plus »: As the days go by, Paulo learns to live with these people who have « un p’tit truc en plus », while feeling an attraction for Alice, while La Fraise, forced to act as an educator, tries to find a solution to get by despite the lack of network and the breakage of his telephone.

august « The Tale of Monte Cristo »: the victim of a plot, young Edmond Dantès is arrested on his wedding day for a crime he did not commit.

Refreshments and snacks on site from 7pm

Entertainment from 7.30pm

German :

die meisten Schülerinnen und Schüler sind in der Lage, sich an der Vorführung unter freiem Himmel zu beteiligen:

im Juli « un p’tit truc en plus »: Im Laufe der Tage lernt Paulo, mit diesen Menschen zu leben, die ein « p’tit truc en plus » haben, und fühlt sich zu Alice hingezogen, während La Fraise, der gezwungen ist, den Erzieher zu spielen, versucht, eine Lösung zu finden, um sich trotz des fehlenden Netzes und seines kaputten Telefons aus der Affäre zu ziehen.

im August « Das Märchen von Monte Cristo »: Der junge Edmond Dantès wird als Opfer einer Verschwörung am Tag seiner Hochzeit für ein Verbrechen verhaftet, das er nicht begangen hat.

Getränke und Speisen vor Ort ab 19 Uhr

Unterhaltung ab 19.30 Uhr

Italiano :

venite tutti alle proiezioni all’aperto:

nel mese di luglio « un p’tit truc en plus »: nel corso di alcuni giorni, Paulo impara a convivere con queste persone che hanno « un p’tit truc en plus », provando al contempo un’attrazione per Alice, mentre La Fraise, costretto a fare da educatore, cerca di trovare un modo per tirare avanti nonostante la mancanza di segnale e la rottura del suo telefono.

in agosto « Il racconto di Montecristo »: vittima di un complotto, il giovane Edmond Dantès viene arrestato il giorno del suo matrimonio per un crimine che non ha commesso.

Rinfresco e cibo in loco dalle 19.00

Intrattenimento dalle 19.30

Espanol :

vengan todos a las proyecciones al aire libre:

en julio « un p’tit truc en plus »: A lo largo de unos días, Paulo aprende a convivir con estas personas que tienen « un p’tit truc en plus », al tiempo que siente atracción por Alice, mientras que La Fraise, obligada a hacer de educadora, intenta buscarse la vida a pesar de la falta de señal y la rotura de su teléfono.

en agosto « El cuento de Montecristo »: víctima de un complot, el joven Edmond Dantès es detenido el día de su boda por un crimen que no ha cometido.

Refrescos y comida in situ a partir de las 19.00 h

Espectáculo a partir de las 19.30 h

L’événement cinéma en plein air Thaon-les-Vosges a été mis à jour le 2025-07-15 par OT EPINAL ET SA REGION