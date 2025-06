Cinéma en plein air Prè de l’école Tiranges 12 juillet 2025 07:00

Haute-Loire

Cinéma en plein air Prè de l'école 6 route de chalencon, Tirange Tiranges Haute-Loire

2025-07-12

fin : 2025-07-12

2025-07-12

Cinéma en plein air « Un p’tit truc en plus ».

A partir de 20h.

Diffusion du film à 21h45.

.

Prè de l’école 6 route de chalencon, Tirange

Tiranges 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 95 44

English :

Open-air cinema « Un p’tit truc en plus ».

From 8pm.

Film at 9:45pm.

German :

Freiluftkino « Un p’tit truc en plus » (Ein bisschen mehr).

Ab 20 Uhr.

Ausstrahlung des Films um 21.45 Uhr.

Italiano :

Cinema all’aperto « Un p’tit truc en plus ».

Dalle 20:00.

Film alle 21.45.

Espanol :

Cine al aire libre « Un p’tit truc en plus ».

A partir de las 20.00 h.

Película a las 21.45 h.

