Cinéma en plein air Un petit truc en plus Face au centre social Rochefort

Face au centre social 19 avenue Paule Maraux Rochefort Charente-Maritime

Début : 2025-09-19 20:15:00

fin : 2025-09-19 22:00:00

2025-09-19

Diffusion du film Un petit truc en plus.

Face au centre social 19 avenue Paule Maraux Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 87 07 00

English : Open-air cinema Un petit truc en plus

Film distribution: Un petit truc en plus.

German : Open-Air-Kino Un petit truc en plus

Filmverleih: Un petit truc en plus.

Italiano :

Proiezione del film: Un petit truc en plus.

Espanol :

Proyección de la película: Un petit truc en plus.

