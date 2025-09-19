Cinéma en plein air Un petit truc en plus Face au centre social Rochefort
Cinéma en plein air Un petit truc en plus
Face au centre social 19 avenue Paule Maraux Rochefort Charente-Maritime
Début : 2025-09-19 20:15:00
fin : 2025-09-19 22:00:00
2025-09-19
Diffusion du film Un petit truc en plus.
Face au centre social 19 avenue Paule Maraux Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 87 07 00
English : Open-air cinema Un petit truc en plus
Film distribution: Un petit truc en plus.
German : Open-Air-Kino Un petit truc en plus
Filmverleih: Un petit truc en plus.
Italiano :
Proiezione del film: Un petit truc en plus.
Espanol :
Proyección de la película: Un petit truc en plus.
