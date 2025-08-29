Cinéma en plein air Un p’tit truc en plus Parc de l’Hôtel de Ville Bar-le-Duc

Cinéma en plein air Un p’tit truc en plus Parc de l’Hôtel de Ville Bar-le-Duc vendredi 29 août 2025.

Cinéma en plein air Un p’tit truc en plus

Parc de l’Hôtel de Ville 12 Rue Lapique Bar-le-Duc Meuse

Rendez-vous dans le magnifique Parc de l’Hôtel de Ville pour une soirée d’été sous les étoiles… version grand écran !

Dès 18h, profitez d’un moment gourmand avec la présence de food trucks qui régaleront petits et grands salé, sucré… il y en aura pour tous les goûts.

À la tombée de la nuit (21h), place à la projection du film Un p’tit truc en plus (durée 1h39) une comédie tendre et drôle à partager en famille ou entre amis.

Entrée libre pensez à apporter plaid ou couverture pour être bien installés !

On vous attend nombreux pour cette belle soirée d’été.Tout public

Parc de l’Hôtel de Ville 12 Rue Lapique Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 3 29 79 56 00 communication@barleduc.fr

English :

Rendezvous in the magnificent Parc de l?Hôtel de Ville for a summer evening under the stars? on the big screen!

From 6 p.m. onwards, enjoy a gourmet evening with food trucks for young and old: savoury, sweet? there’s something for everyone.

As night falls (9pm), the film « Un p’tit truc en plus » (running time 1h39) is screened: a tender, funny comedy to share with family and friends.

Admission is free? so remember to bring a blanket or plaid!

We look forward to seeing many of you on this beautiful summer evening.

German :

Wir treffen uns im wunderschönen Parc de l’Hôtel de Ville, um einen Sommerabend unter den Sternen zu verbringen… auf der großen Leinwand!

Ab 18 Uhr können Sie sich von den Foodtrucks verwöhnen lassen, die Groß und Klein verwöhnen: herzhaft, süß, für jeden Geschmack ist etwas dabei.

Nach Einbruch der Dunkelheit (21 Uhr) wird der Film « Un p’tit truc en plus » (Dauer 1h39) gezeigt: eine zärtliche und lustige Komödie für die ganze Familie oder mit Freunden.

Eintritt frei ? denken Sie daran, Plaid oder Decke mitzubringen, um es sich gemütlich zu machen!

Wir erwarten Sie zahlreich zu diesem schönen Sommerabend.

Italiano :

Appuntamento nel magnifico Parc de l’Hôtel de Ville per una serata estiva sotto le stelle? Sul grande schermo!

A partire dalle 18.00, godetevi una serata gastronomica con food truck per grandi e piccini: salato, dolce? Ce n’è per tutti i gusti.

Al calar della sera (ore 21.00), viene proiettato il film « Un p’tit truc en plus » (durata 1 ora e 39 minuti): una commedia tenera e divertente da condividere con la famiglia e gli amici.

L’ingresso è libero, ma ricordatevi di portare una coperta o un telo per stare comodi!

Vi aspettiamo in questa bella serata estiva.

Espanol :

Cita en el magnífico Parc de l’Hôtel de Ville para una velada estival bajo las estrellas… ¡en pantalla grande!

A partir de las 18.00 horas, disfrute de una velada gastronómica con food trucks para grandes y pequeños: salados, dulces… hay para todos los gustos.

Al caer la noche (21:00 h), se proyecta la película « Un p’tit truc en plus » (1 h 39 min de duración): una comedia tierna y divertida para compartir en familia y entre amigos.

La entrada es gratuita… ¡pero no olvide traer una manta para ponerse cómodo!

Esperamos verles a todos en esta hermosa tarde de verano.

