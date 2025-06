Cinéma en plein air Un p’tit truc en plus Parc à côté de la Salle Saint-Joseph Basse-Rentgen 11 juillet 2025 21:45

Moselle

Cinéma en plein air Un p’tit truc en plus Parc à côté de la Salle Saint-Joseph 18 rue de l’église Basse-Rentgen Moselle

Le cinéma français en 2022, le fantastique en 2023 puis le genre policier en 2024… Cette année, la Communauté de Communes de Cattenom et Environs mettra à l’honneur les comédies durant tout l’été, pour passer un moment agréable et convivial entre amis ou en famille ! Éclats de rire garantis au travers de ces trois projections ! N’oubliez pas votre couverture, votre chaise si vous le souhaitez et vos snacks préférés !

Un p’tit truc en plus Pour échapper à la police, un fils et son père en cavale sont contraints de trouver refuge dans une colonie de vacances pour jeunes adultes en situation de handicap, se faisant passer pour un pensionnaire et son éducateur spécialisé. Le début des emmerdes et d’une formidable expérience humaine qui va les changer à jamais.Tout public

Parc à côté de la Salle Saint-Joseph 18 rue de l’église

Basse-Rentgen 57570 Moselle Grand Est +33 3 82 82 05 60 accueil@cc-ce.com

English :

French cinema in 2022, fantasy in 2023 and crime films in 2024? This year, the Communauté de Communes de Cattenom et Environs is putting the spotlight on comedies all summer long, for a fun-filled summer of entertainment with friends and family! Laughter guaranteed at all three screenings! Don’t forget your blanket, your chair and your favorite snacks!

Un p’tit truc en plus To escape the police, a son and his father on the run are forced to take refuge in a summer camp for young adults with disabilities, posing as a resident and his special educator. It’s the start of a rollercoaster ride and a wonderful human experience that will change them forever.

German :

Das französische Kino im Jahr 2022, das Fantasy-Kino im Jahr 2023 und das Krimi-Genre im Jahr 2024? Dieses Jahr wird die Communauté de Communes de Cattenom et Environs den ganzen Sommer über Komödien in den Mittelpunkt stellen, damit Sie einen angenehmen und geselligen Moment mit Freunden oder der Familie verbringen können! Bei diesen drei Vorführungen sind Lachanfälle garantiert! Vergessen Sie nicht Ihre Decke, Ihren Stuhl, wenn Sie möchten, und Ihre Lieblingssnacks!

Ein kleiner Tipp: Um der Polizei zu entkommen, müssen ein Sohn und sein Vater in einem Ferienlager für junge Erwachsene mit Behinderungen Zuflucht suchen. Sie geben sich als Bewohner und Sonderpädagoge aus. Das ist der Beginn von Ärger und einer großartigen menschlichen Erfahrung, die sie für immer verändern wird.

Italiano :

Cinema francese nel 2022, fantasy nel 2023 e giallo nel 2024? Quest’anno la Communauté de Communes de Cattenom et Environs punta i riflettori sulle commedie per tutta l’estate, per farvi divertire con gli amici e la famiglia! Risate garantite a tutte e tre le proiezioni! Non dimenticate la coperta, la sedia se volete e i vostri snack preferiti!

Qualcosa in più: per sfuggire alla polizia, un figlio e suo padre in fuga sono costretti a rifugiarsi in un campo vacanze per giovani adulti disabili, fingendosi un residente e il suo educatore speciale. È l’inizio di un viaggio sulle montagne russe e di una meravigliosa esperienza umana che li cambierà per sempre.

Espanol :

¿Cine francés en 2022, fantástico en 2023 y thriller policíaco en 2024? Este año, la Communauté de Communes de Cattenom et Environs dará protagonismo a las comedias durante todo el verano, ¡para que pueda pasar un buen rato con amigos y familia! ¡Risas garantizadas en las tres proyecciones! No olvide su manta, su silla si lo desea y sus aperitivos favoritos

Un pequeño extra: Para escapar de la policía, un hijo y su padre fugitivos se ven obligados a refugiarse en un campamento de vacaciones para jóvenes adultos con discapacidades, haciéndose pasar por un residente y su educador especial. Es el comienzo de una montaña rusa y de una maravillosa experiencia humana que les cambiará para siempre.

