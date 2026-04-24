Échebrune

Cinéma en plein air Un p’tit truc en plus Estivales de Haute-Saintonge

Place de l’Eglise Échebrune Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 22:30:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Dans le cadre des Estivales de Haute-Saintonge 2026 , place de l’Église à 22h30, projection en plein air du film Un p’tit truc en plus de Artus, par Artus, et Milan Mauger.

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Place de l’Eglise Échebrune 17800 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 96 37 88 contact@haute-saintonge.org

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English :

As part of the Estivales de Haute-Saintonge 2026 festival, at 10:30pm in Place de l’Église, open-air screening of the film Un p’tit truc en plus by Artus, by Artus, and Milan Mauger.

L’événement Cinéma en plein air Un p’tit truc en plus Estivales de Haute-Saintonge Échebrune a été mis à jour le 2026-04-24 par CDC de Haute Saintonge