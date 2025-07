Cinéma en plein air Un p’tit truc en plus L’été à Châto Châteauneuf-sur-Isère

Place de l’Isère Châteauneuf-sur-Isère Drôme

Début : Vendredi 2025-07-25 21:30:00

2025-07-25

Venez découvrir ou redécouvrir le film Un p’tit truc en plus à l’occasion du cinéma en plein air organisé par la municipalité de Châteauneuf-sur-Isère !

Place de l’Isère Châteauneuf-sur-Isère 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 71 83 88 accueil@chateauneufsurisere.fr

English :

Come and discover or rediscover the film Un p’tit truc en plus at the open-air cinema organized by the municipality of Châteauneuf-sur-Isère!

German :

Entdecken oder wiederentdecken Sie den Film Un p’tit truc en plus anlässlich des von der Gemeinde Châteauneuf-sur-Isère organisierten Freiluftkinos!

Italiano :

Venite a scoprire o riscoprire il film Un p’tit truc en plus al cinema all’aperto organizzato dal comune di Châteauneuf-sur-Isère!

Espanol :

Venga a descubrir o redescubrir la película Un p’tit truc en plus en el cine al aire libre organizado por el municipio de Châteauneuf-sur-Isère

