Cinéma en plein air Un p’tit truc en plus Nabinaud jeudi 17 juillet 2025.

Base de loisirs de Poltrot Nabinaud Charente

Une séance de cinéma en plein air vous attend pour un moment convivial sous les étoiles, avec la projection du film Un p’tit truc en plus.

Base de loisirs de Poltrot Nabinaud 16390 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 36 69 94 william.richard0266@orange.fr

English : Cinéma en plein air Un petit truc en plus

An open-air cinema session awaits you for a convivial moment under the stars, with the screening of the film Un p’tit truc en plus.

German : Cinéma en plein air Un petit truc en plus

Für einen geselligen Moment unter dem Sternenhimmel erwartet Sie eine Open-Air-Kinovorstellung mit dem Film Un p’tit truc en plus.

Italiano : Cinéma en plein air Un petit truc en plus

Una sessione di cinema all’aperto vi aspetta per un momento conviviale sotto le stelle, con la proiezione del film Un p’tit truc en plus.

Espanol : Cinéma en plein air Un petit truc en plus

Una sesión de cine al aire libre le espera para un momento de convivencia bajo las estrellas, con la proyección de la película Un p’tit truc en plus.

