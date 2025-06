Cinéma en plein air Un p’tit truc en plus Portes en fête Parc Léo Lagrange Portes-lès-Valence 5 juillet 2025 21:00

Au programme, une soirée de cinéma sous les étoiles avec la projection du film qui a fait un carton en 2024 et qui a été tourné dans la Drôme Un p’tit truc en plus.

The program includes an evening of cinema under the stars, with a screening of the hit film Un p?tit truc en plus, shot in the Drôme region in 2024.

Auf dem Programm steht ein Kinoabend unter dem Sternenhimmel mit der Vorführung des Films, der 2024 ein Kassenschlager war und in der Drôme gedreht wurde: Un p?tit truc en plus.

Il programma prevede una serata di cinema sotto le stelle, con la proiezione del film di successo Un p?tit truc en plus, girato nella regione della Drôme nel 2024.

El programa incluye una noche de cine bajo las estrellas, con la proyección de la exitosa película Un p?tit truc en plus, rodada en la región de Drôme en 2024.

