Cinéma en plein air Une histoire vraie Site du Prieuré Azay-le-Brûlé

Site du Prieuré 38 Rue du Prieuré Azay-le-Brûlé Deux-Sèvres
Cinéma en plein air à Azay-le-Brûlé. Apportez chaises et couvertures !
Augé Saivres Azay-le-Brûlé Patrimoine et paysages propose avec la commune d’Azay-le-Brûlé une séance de cinéma en plein-air. Le film choisi est une histoire vraie de David Lynch sorti en 1999 (1h52mn). Une buvette sera disponible sur place. L’association propose un pique-nique tiré du sac à partir de 19h00.
Film à ne manquer sous aucun prétexte. A voir absolument.
Réservez votre soirée dès maintenant. .
Site du Prieuré 38 Rue du Prieuré Azay-le-Brûlé 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 05 52 52 mairiestmartindestmaixent@wanadoo.fr
