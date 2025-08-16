Cinéma en plein air Une histoire vraie Site du Prieuré Azay-le-Brûlé

Cinéma en plein air Une histoire vraie

Cinéma en plein air Une histoire vraie Site du Prieuré Azay-le-Brûlé samedi 16 août 2025.

Cinéma en plein air Une histoire vraie

Site du Prieuré 38 Rue du Prieuré Azay-le-Brûlé Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-16
fin : 2025-08-16

Date(s) :
2025-08-16

Cinéma en plein air à Azay-le-Brûlé. Apportez chaises et couvertures !

Site du Prieuré

Augé Saivres Azay-le-Brûlé Patrimoine et paysages propose avec la commune d’Azay-le-Brûlé une séance de cinéma en plein-air. Le film choisi est une histoire vraie de David Lynch sorti en 1999 (1h52mn). Une buvette sera disponible sur place. L’association propose un pique-nique tiré du sac à partir de 19h00.
Film à ne manquer sous aucun prétexte. A voir absolument.

GRATUIT

Réservez votre soirée dès maintenant.   .

Site du Prieuré 38 Rue du Prieuré Azay-le-Brûlé 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 05 52 52  mairiestmartindestmaixent@wanadoo.fr

English : Cinéma en plein air Une histoire vraie

German : Cinéma en plein air Une histoire vraie

Italiano :

Espanol : Cinéma en plein air Une histoire vraie

L’événement Cinéma en plein air Une histoire vraie Azay-le-Brûlé a été mis à jour le 2025-08-11 par OT Haut Val De Sèvre