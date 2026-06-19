Cinéma en plein air Vaiana, la légende du bout du monde Valojoulx vendredi 24 juillet 2026.

Valojoulx

Cinéma en plein air Vaiana, la légende du bout du monde

Le bourg Valojoulx Dordogne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 22:00:00

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23

22h aventure d’une jeune fille téméraire qui se lance dans un voyage audacieux pour accomplir la quête inachevée de ses ancêtres et sauver son peuple. 5€

Projection en plein air, proposée par Ciné passion 24

Synopsis l y a 3 000 ans, les plus grands marins du monde voyagèrent dans le vaste océan Pacifique, à la découverte des innombrables îles de l’Océanie. Mais pendant le millénaire qui suivit, ils cessèrent de voyager. Et personne ne sait pourquoi…

Vaiana, la légende du bout du monde raconte l’aventure d’une jeune fille téméraire qui se lance dans un voyage audacieux pour accomplir la quête inachevée de ses ancêtres et sauver son peuple. Au cours de sa traversée du vaste océan, Vaiana va rencontrer Maui, un demi-dieu. Ensemble, ils vont accomplir un voyage épique riche d’action, de rencontres et d’épreuves… En accomplissant la quête inaboutie de ses ancêtres, Vaiana va découvrir la seule chose qu’elle a toujours cherchée elle-même.

Chaises sur place. En cas de mauvais temps, REPLI dans la salle des fêtes de Valojoulx .

Le bourg Valojoulx 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 51 87 24

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English : Cinéma en plein air Vaiana, la légende du bout du monde

10 p.m.: The adventure of a daring young girl who embarks on a bold journey to complete her ancestors’ unfinished quest and save her people. 5?

L’événement Cinéma en plein air Vaiana, la légende du bout du monde Valojoulx a été mis à jour le 2026-06-19 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère