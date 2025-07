Cinéma en plein air Villedieu-sur-Indre

Cinéma en plein air Villedieu-sur-Indre samedi 30 août 2025.

Cinéma en plein air

Rue Jean Jaurès Villedieu-sur-Indre Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-08-30 21:30:00

fin : 2025-08-30

Date(s) :

2025-08-30

Cet été, prenez place sous les étoiles pour une séance gratuite de cinéma en plein air organisée par la Ville de Villedieu-sur-Indre.

Profitez d’une belle soirée d’été en famille ou entre amis sous les étoiles avec la projection du film Un p’tit truc en plus , la comédie qui a conquis le cœur des spectateurs en 2024 !

Transats, détente et bonne humeur seront au rendez-vous. Pensez à apporter votre plaid pour plus de confort ! .

Rue Jean Jaurès Villedieu-sur-Indre 36320 Indre Centre-Val de Loire communication@villedieu-sur-indre.fr

English :

This summer, take your place under the stars for a free open-air cinema organized by the town of Villedieu-sur-Indre.

German :

Nehmen Sie diesen Sommer unter den Sternen Platz für ein kostenloses Freiluftkino, das von der Stadt Villedieu-sur-Indre organisiert wird.

Italiano :

Quest’estate, sedetevi sotto le stelle per un cinema all’aperto gratuito organizzato dalla città di Villedieu-sur-Indre.

Espanol :

Este verano, tome asiento bajo las estrellas en el cine gratuito al aire libre organizado por la ciudad de Villedieu-sur-Indre.

L’événement Cinéma en plein air Villedieu-sur-Indre a été mis à jour le 2025-07-19 par BERRY