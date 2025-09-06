Cinéma en plein air Wall.E Montvendre
Cinéma en plein air Wall.E Montvendre samedi 6 septembre 2025.
Cinéma en plein air Wall.E
place de la mairie Montvendre Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-06 21:00:00
fin : 2025-09-06 21:00:00
Date(s) :
2025-09-06
Projection du film Wall.E offerte par l’association « les enfants du mont Vénus ».
Sur place vente de popcorn, bonbons et boissons.
.
place de la mairie Montvendre 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 80 07 44 32
English :
Screening of the film Wall.E offered by the association « les enfants du mont Vénus ».
On-site sale of popcorn, sweets and drinks.
German :
Vorführung des Films Wall.E, angeboten von der Organisation « les enfants du mont Venus ».
Vor Ort Verkauf von Popcorn, Süßigkeiten und Getränken.
Italiano :
Proiezione del film Wall.E offerto dall’associazione « les enfants du mont Vénus ».
Vendita in loco di popcorn, dolci e bevande.
Espanol :
Proyección de la película Wall.E ofrecida por la asociación « les enfants du mont Vénus ».
Venta in situ de palomitas, dulces y bebidas.
L’événement Cinéma en plein air Wall.E Montvendre a été mis à jour le 2025-08-19 par Valence Romans Tourisme