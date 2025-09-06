Cinéma en plein air Wall.E Montvendre

Cinéma en plein air Wall.E Montvendre samedi 6 septembre 2025.

Cinéma en plein air Wall.E

place de la mairie Montvendre Drôme

Projection du film Wall.E offerte par l’association « les enfants du mont Vénus ».

Sur place vente de popcorn, bonbons et boissons.

place de la mairie Montvendre 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 80 07 44 32

English :

Screening of the film Wall.E offered by the association « les enfants du mont Vénus ».

On-site sale of popcorn, sweets and drinks.

German :

Vorführung des Films Wall.E, angeboten von der Organisation « les enfants du mont Venus ».

Vor Ort Verkauf von Popcorn, Süßigkeiten und Getränken.

Italiano :

Proiezione del film Wall.E offerto dall’associazione « les enfants du mont Vénus ».

Vendita in loco di popcorn, dolci e bevande.

Espanol :

Proyección de la película Wall.E ofrecida por la asociación « les enfants du mont Vénus ».

Venta in situ de palomitas, dulces y bebidas.

