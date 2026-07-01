Cinéma en pleine air terrain de foot Servaville-Salmonville

Informations pratiques

Servaville-Salmonville

Cinéma en pleine air

terrain de foot 60 Rue de la Fossé aux Loups Servaville-Salmonville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 21:00:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

Le comité des fêtes de Servaville-Salmonville vous donne rendez-vous le 22 aout à partir de 21h pour notre première projection !

Chips, Pop-corn et Buvette seront en ventes de 21h à 00h !

Prévoyez couvertures, chaises pliantes, ou nappe pour les pros du pique-nique ! .

terrain de foot 60 Rue de la Fossé aux Loups Servaville-Salmonville 76116 Seine-Maritime Normandie +33 6 76 04 96 36

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English : Cinéma en pleine air

L’événement Cinéma en pleine air Servaville-Salmonville a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin