Cinéma en pleine air terrain de foot Servaville-Salmonville
samedi 22 août 2026 · terrain de foot · Servaville-Salmonville
Informations pratiques
Servaville-Salmonville
Cinéma en pleine air
terrain de foot 60 Rue de la Fossé aux Loups Servaville-Salmonville Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 21:00:00
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
Le comité des fêtes de Servaville-Salmonville vous donne rendez-vous le 22 aout à partir de 21h pour notre première projection !
Chips, Pop-corn et Buvette seront en ventes de 21h à 00h !
Prévoyez couvertures, chaises pliantes, ou nappe pour les pros du pique-nique ! .
terrain de foot 60 Rue de la Fossé aux Loups Servaville-Salmonville 76116 Seine-Maritime Normandie +33 6 76 04 96 36
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English : Cinéma en pleine air
L’événement Cinéma en pleine air Servaville-Salmonville a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin