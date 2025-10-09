Cinéma En première ligne Champdeniers
Cinéma En première ligne Champdeniers jeudi 9 octobre 2025.
Cinéma En première ligne
Salle des fêtes Champdeniers Deux-Sèvres
Cinéma
Salle des fêtes
Jeudi 9 octobre à 20h30.
Tarifs 6,50€ adulte, 5€ de 16 ans
Organisé par le Centre Socio Culturel Les Unis Vers en Val de Gâtine.
Floria est une infirmière dévouée qui fait face au rythme implacable d’un service hospitalier en sous-effectif. En dépit du manque de moyens, elle tente d’apporter humanité et chaleur à chacun de ses patients. Mais au fil des heures, les demandes se font de plus en plus pressantes, et malgré son professionnalisme, la situation commence dangereusement à lui échapper…
Renseignements valdegray.csc79.org ou au 05 49 25 62 27 .
Salle des fêtes Champdeniers 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 25 62 27
