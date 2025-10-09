Cinéma En première ligne Champdeniers

Cinéma En première ligne Champdeniers jeudi 9 octobre 2025.

Cinéma En première ligne

Salle des fêtes Champdeniers Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-09

fin : 2025-10-09

Date(s) :

2025-10-09

Cinéma

Salle des fêtes

Jeudi 9 octobre à 20h30.

Tarifs 6,50€ adulte, 5€ de 16 ans

Organisé par le Centre Socio Culturel Les Unis Vers en Val de Gâtine.

Floria est une infirmière dévouée qui fait face au rythme implacable d’un service hospitalier en sous-effectif. En dépit du manque de moyens, elle tente d’apporter humanité et chaleur à chacun de ses patients. Mais au fil des heures, les demandes se font de plus en plus pressantes, et malgré son professionnalisme, la situation commence dangereusement à lui échapper…

Renseignements valdegray.csc79.org ou au 05 49 25 62 27 .

Salle des fêtes Champdeniers 79220 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 25 62 27

English :

German : Cinéma En première ligne

Italiano :

Espanol : Cinéma En première ligne

L’événement Cinéma En première ligne Champdeniers a été mis à jour le 2025-08-28 par CC Val de Gâtine