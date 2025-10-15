Cinéma » En première ligne » Dun-le-Palestel
salle Apollo Dun-le-Palestel Creuse
Tarif : 5.5 – 5.5 – EUR
Tarif de base plein tarif
2025-10-15
Projection du film « En première ligne » à 20h30, salle Apollo, durée 1h32 .
salle Apollo Dun-le-Palestel 23800 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 49 81 58 72
