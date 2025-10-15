Cinéma  » En première ligne » Dun-le-Palestel

Cinéma  » En première ligne » Dun-le-Palestel mercredi 15 octobre 2025.

salle Apollo Dun-le-Palestel Creuse

Début : 2025-10-15
Projection du film « En première ligne » à 20h30, salle Apollo, durée 1h32   .

salle Apollo Dun-le-Palestel 23800 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 49 81 58 72 

