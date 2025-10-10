Cinéma En première ligne Salle Georges Méliès Nexon

Cinéma En première ligne

Salle Georges Méliès Rue Champlain Nexon Haute-Vienne

Tarif : 5.5 – 5.5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-10-10

fin : 2025-10-10

2025-10-10

CinéPlus Limousin, avec le soutien de la Municipalité, vous propose une soirée cinéma avec la projection du film « En première ligne « .

Synopsis Floria est une infirmière passionnée qui travaille dans le service de chirurgie d’un hôpital cantonal. Chacun de ses gestes est parfait. Les situations de stress ne l’empêchent pas d’être à l’écoute de ses patients et en cas d’urgence, elle est généralement immédiatement sur place. Mais dans la dure réalité de son quotidien toujours imprévisible, maintenir ce niveau de professionnalisme n’est pas chose facile. Ce jour-là, alors qu’elle prend son service du soir dans ce service complet et en sous-effectif, une collègue est absente… .

Salle Georges Méliès Rue Champlain Nexon 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 58 10 19

