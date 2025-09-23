Cinéma en première ligne route d’epoinal Xertigny

Cinéma en première ligne route d’epoinal Xertigny mardi 23 septembre 2025.

Cinéma en première ligne

route d’epoinal Salle polyvalente Xertigny Vosges

Tarif : – – EUR

6

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2025-09-23 20:00:00

fin : 2025-09-23 21:40:00

Date(s) :

2025-09-23

Film de Petra BIONDINA VELPE Floria est une infirmière dévouée qui fait face au rythme implacable d’un service hospitalier en sous-effectif. En dépit du manque de moyens, elle tente d’apporter humanité et chaleur à chacun de ses patients. Mais au fil des heures, les demandes se font de plus en plus pressantes, et malgré son professionnalisme, la situation commence dangereusement à lui échapper…Adultes

6 .

route d’epoinal Salle polyvalente Xertigny 88220 Vosges Grand Est +33 3 29 30 10 34

English :

Film by Petra BIONDINA VELPE: Floria is a dedicated nurse who copes with the relentless pace of an understaffed hospital ward. Despite the lack of resources, she tries to bring humanity and warmth to each and every one of her patients. But as the hours go by, the demands become more and more pressing, and despite her professionalism, the situation begins to get dangerously out of hand?

German :

Film von Petra BIONDINA VELPE: Floria ist eine engagierte Krankenschwester, die sich dem unerbittlichen Rhythmus einer unterbesetzten Krankenhausabteilung stellen muss. Trotz des Mangels an Mitteln versucht sie, jedem ihrer Patienten Menschlichkeit und Wärme zu vermitteln. Doch im Laufe der Stunden werden die Anfragen immer dringender und trotz ihrer Professionalität beginnt ihr die Situation gefährlich zu entgleiten

Italiano :

Film di Petra BIONDINA VELPE: Floria è un’infermiera scrupolosa che deve affrontare il ritmo incessante di un reparto ospedaliero con poco personale. Nonostante la mancanza di risorse, cerca di portare umanità e calore a ciascuno dei suoi pazienti. Ma con il passare delle ore le richieste diventano sempre più pressanti e, nonostante la sua professionalità, la situazione comincia a sfuggirle pericolosamente di mano?

Espanol :

Película de Petra BIONDINA VELPE: Floria es una dedicada enfermera que tiene que hacer frente al ritmo incesante de una sala de hospital con escasez de personal. A pesar de la falta de recursos, intenta aportar humanidad y calidez a cada uno de sus pacientes. Pero a medida que pasan las horas, las exigencias se hacen cada vez más acuciantes y, a pesar de su profesionalidad, la situación empieza a descontrolarse peligrosamente..

L’événement Cinéma en première ligne Xertigny a été mis à jour le 2025-08-29 par OT EPINAL ET SA REGION