Informations pratiques

Chabeuil

Cinéma en Ruralité : « Les Joueuses »

Centre culturel 1 chemin du Pré aux Dames Chabeuil Drôme

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-05 18:00:00

fin : 2026-11-05 18:00:00

Date(s) :

2026-11-05

Tout public, les entrées doivent être prises le soir même.

.

Centre culturel 1 chemin du Pré aux Dames Chabeuil 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 24 03 59 69 contact@mairie-chabeuil.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Open to the general public; tickets must be purchased the same evening.

L’événement Cinéma en Ruralité : « Les Joueuses » Chabeuil a été mis à jour le 2026-09-09 par Valence Romans Tourisme