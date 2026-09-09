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AGENDA · Chabeuil

Cinéma en Ruralité : « Les Joueuses » Centre culturel Chabeuil

jeudi 5 novembre 2026 · Centre culturel · Chabeuil

Informations pratiques

Début
jeudi 5 novembre 2026
Fin
jeudi 5 novembre 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Centre culturel
Adresse
1 chemin du Pré aux Dames
Ville
26120 Chabeuil
Département
Drôme
Tarif
6 6 6

Chabeuil

Cinéma en Ruralité : « Les Joueuses »

Centre culturel 1 chemin du Pré aux Dames Chabeuil Drôme

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-05 18:00:00
fin : 2026-11-05 18:00:00

Date(s) :
2026-11-05

Tout public, les entrées doivent être prises le soir même.
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Centre culturel 1 chemin du Pré aux Dames Chabeuil 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 24 03 59 69  contact@mairie-chabeuil.com

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English :

Open to the general public; tickets must be purchased the same evening.

L’événement Cinéma en Ruralité : « Les Joueuses » Chabeuil a été mis à jour le 2026-09-09 par Valence Romans Tourisme

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