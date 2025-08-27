Cinéma enfant : À la découverte du monde Cinématographe (Le) Nantes

Cinéma enfant : À la découverte du monde Cinématographe (Le) Nantes mercredi 27 août 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-08-27 10:00 – 10:35

Gratuit : non De 3 € à 6 € Plein tarif : 6 €Tarif réduit : 4 € (carte Cézam, Tourisme et Loisirs, CCP, COS, université permanente, Moneko)Tarif réduit : 3 € (Enfants, étudiant·es, demandeurs d’emploi, CartS, bénéficiaires RSA, TU-Nantes, bénéficiaires AAH gratuité accomp., Carte Blanche) Jeune Public

Tous les petits doivent un jour apprendre à voler de leurs propres ailes. Quelle aventure de quitter le nid pour se laisser guider par sa curiosité, se faire des amis différents ou encore affronter les éléments.À partir de 3 ansDurée : 34 minutes

Cinématographe (Le) Centre-ville Nantes 44000

02 40 47 94 80 https://www.lecinematographe.com/ 0285520010 https://www.lecinematographe.com