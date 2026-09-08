Cinéma enfant « Ma famille de Samouraïs » Espace Animation Les Houches
mercredi 21 octobre 2026 · Espace Animation · Les Houches
Informations pratiques
Les Houches
Cinéma enfant « Ma famille de Samouraïs »
Espace Animation 27 pl de la Mairie Les Houches Haute-Savoie
Tarif : 5.5 – 5.5 – 5.5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-21 17:30:00
fin : 2026-10-21
Date(s) :
2026-10-21
« Ma famille de Samouraïs » de Celia Catunda – Brésil 2026 Durée 1h22 – A partir de 7 ans
.
Espace Animation 27 pl de la Mairie Les Houches 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 55 50 62 info@cinegrandsoir.fr
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English :
%AB My Family of Samurai %BB by Celia Catunda – Brazil 2026 Runtime: 1h22 – Ages 7 and up
L’événement Cinéma enfant « Ma famille de Samouraïs » Les Houches a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc
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