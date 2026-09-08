Informations pratiques

Les Houches

Cinéma enfant « Ma famille de Samouraïs »

Espace Animation 27 pl de la Mairie Les Houches Haute-Savoie

Tarif : 5.5 – 5.5 – 5.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-21 17:30:00

fin : 2026-10-21

Date(s) :

2026-10-21

« Ma famille de Samouraïs » de Celia Catunda – Brésil 2026 Durée 1h22 – A partir de 7 ans

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Espace Animation 27 pl de la Mairie Les Houches 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 55 50 62 info@cinegrandsoir.fr

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English :

%AB My Family of Samurai %BB by Celia Catunda – Brazil 2026 Runtime: 1h22 – Ages 7 and up

L’événement Cinéma enfant « Ma famille de Samouraïs » Les Houches a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc