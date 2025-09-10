Cinéma Enfants La vie de château, mon enfance à Versailles Espace Animation Les Houches
Cinéma Enfants La vie de château, mon enfance à Versailles Espace Animation Les Houches mercredi 5 novembre 2025.
Cinéma Enfants La vie de château, mon enfance à Versailles
Espace Animation 27 pl de la Mairie Les Houches Haute-Savoie
Tarif : 4.5 – 4.5 – 4.5 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-05 17:30:00
fin : 2025-11-05
Date(s) :
2025-11-05
La vie de château, mon enfance à Versailles , de Clémence Madeleine-Perdrillat, Nathaniel H’limi Luxembourg, France 2025 Durée 1h21 min A partir de 7 ans
.
Espace Animation 27 pl de la Mairie Les Houches 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 55 50 62 info@cinegrandsoir.fr
English :
La vie de château, mon enfance à Versailles , by Clémence Madeleine-Perdrillat, Nathaniel H?limi Luxembourg, France 2025 ? Running time: 1h21 min From age 7
German :
La vie de château, mon enfance à Versailles , von Clémence Madeleine-Perdrillat, Nathaniel H?limi Luxemburg, Frankreich 2025 ? Dauer: 1h21 min Ab 7 Jahren
Italiano :
La vie de château, mon enfance à Versailles , di Clémence Madeleine-Perdrillat, Nathaniel H?limi Lussemburgo, Francia 2025 ? Durata: 1h21 min A partire da 7 anni
Espanol :
La vie de château, mon enfance à Versailles , de Clémence Madeleine-Perdrillat, Nathaniel H?limi Luxemburgo, Francia 2025 ? Duración: 1h21 min A partir de 7 años
L’événement Cinéma Enfants La vie de château, mon enfance à Versailles Les Houches a été mis à jour le 2025-10-27 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc