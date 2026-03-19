Cinéma enfants Edmond et Lucy La foret c’est l’aventure Espace Animation Les Houches
Cinéma enfants Edmond et Lucy La foret c’est l’aventure Espace Animation Les Houches mercredi 6 mai 2026.
Cinéma enfants Edmond et Lucy La foret c’est l’aventure
Espace Animation 27 pl de la Mairie Les Houches Haute-Savoie
Tarif : 3.5 – 3.5 – 3.5 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06 17:30:00
fin : 2026-05-06
Date(s) :
2026-05-06
Edmond et Lucy La foret c’est l’aventure de François Marboux France 2026 Durée 0h45
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Espace Animation 27 pl de la Mairie Les Houches 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 55 50 62 info@cinegrandsoir.fr
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English :
Edmond and Lucy? La foret c?est l?aventure by François Marboux France 2026 Running time 0h45
L’événement Cinéma enfants Edmond et Lucy La foret c’est l’aventure Les Houches a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc