Cinéma Enfants La princesse et le rossignol Espace Animation Les Houches

Cinéma Enfants La princesse et le rossignol

Espace Animation 27 pl de la Mairie Les Houches Haute-Savoie

Tarif : 3.5 – 3.5 – 3.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-03 17:30:00

fin : 2025-12-03

Date(s) :

2025-12-03

La princesse et le rossignol de P. Hecquet, A. Demuynck France, Belgique 2025- Durée 0h45 Film d’animation

.

Espace Animation 27 pl de la Mairie Les Houches 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 55 50 62 info@cinegrandsoir.fr

English :

La princesse et le rossignol by P. Hecquet, A. Demuynck France, Belgium 2025- Running time 0h45 Animated film

German :

La princesse et le rossignol von P. Hecquet, A. Demuynck Frankreich, Belgien 2025- Dauer 0h45 Animationsfilm

Italiano :

La princesse et le rossignol di P. Hecquet, A. Demuynck Francia, Belgio 2025- Durata 0h45 Film d’animazione

Espanol :

La princesse et le rossignol de P. Hecquet, A. Demuynck Francia, Bélgica 2025- Duración 0h45 Película de animación

L’événement Cinéma Enfants La princesse et le rossignol Les Houches a été mis à jour le 2025-10-27 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc