Cinéma enfants Le Chant des Forêts Espace Animation Les Houches

Espace Animation 27 pl de la Mairie Les Houches Haute-Savoie
Tarif : 4.5 – 4.5 – 4.5 EUR
Tarif réduit
Début : 2026-02-08 17:30:00
fin : 2026-02-08
2026-02-08
Le Chant des Forêts De Vincent Munier avec Vincent Munier | France 2025 Durée 1h33
Espace Animation 27 pl de la Mairie Les Houches 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 55 50 62 info@cinegrandsoir.fr
English :
Le Chant des Forêts by Vincent Munier with Vincent Munier | France 2025 Running time 1h33
