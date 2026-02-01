Cinéma enfants Le Chant des Forêts Espace Animation Les Houches

Cinéma enfants Le Chant des Forêts

Espace Animation 27 pl de la Mairie Les Houches Haute-Savoie

Tarif : 4.5 – 4.5 – 4.5 EUR

Tarif réduit

Date : 2026-02-08 17:30:00

Début : 2026-02-08 17:30:00

fin : 2026-02-08

Date(s) :

2026-02-08

Le Chant des Forêts De Vincent Munier avec Vincent Munier | France 2025 Durée 1h33

.

Espace Animation 27 pl de la Mairie Les Houches 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 55 50 62 info@cinegrandsoir.fr

English :

Le Chant des Forêts by Vincent Munier with Vincent Munier | France 2025 Running time 1h33

