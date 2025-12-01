Cinéma Enfants Le secret des mésanges Espace Animation Les Houches

Cinéma Enfants Le secret des mésanges

Espace Animation 27 pl de la Mairie Les Houches Haute-Savoie

Tarif : 4.5 – 4.5 – 4.5 EUR

Début : 2025-12-17 17:30:00

fin : 2025-12-17

2025-12-17

Le secret des mésanges de Antoine Lanciaux Belgique, France 2025 Durée 1h17

Espace Animation 27 pl de la Mairie Les Houches 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 55 50 62 info@cinegrandsoir.fr

English :

Le secret des mésanges by Antoine Lanciaux Belgium, France 2025 Running time 1h17

German :

Das Geheimnis der Meisen von Antoine Lanciaux Belgien, Frankreich 2025 Dauer 1h17

Italiano :

Le secret des mésanges di Antoine Lanciaux Belgio, Francia 2025 Durata 1h17

Espanol :

Le secret des mésanges de Antoine Lanciaux Bélgica, Francia 2025 Duración 1h17

