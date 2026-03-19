Cinéma enfants L’Odyssée de Céleste Espace Animation Les Houches
Cinéma enfants L’Odyssée de Céleste Espace Animation Les Houches mercredi 20 mai 2026.
Cinéma enfants L’Odyssée de Céleste
Espace Animation 27 pl de la Mairie Les Houches Haute-Savoie
Tarif : 3.5 – 3.5 – 3.5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 17:30:00
fin : 2026-05-20
Date(s) :
2026-05-20
L’Odyssée de Céleste de Kid Koala Canada 2026 Durée 1h26
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Espace Animation 27 pl de la Mairie Les Houches 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 55 50 62 info@cinegrandsoir.fr
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English :
Celeste’s Odyssey by Kid Koala Canada 2026 Running time 1h26
L’événement Cinéma enfants L’Odyssée de Céleste Les Houches a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc