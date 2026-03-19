Cinéma enfants L’Odyssée de Céleste Espace Animation Les Houches

Cinéma enfants L’Odyssée de Céleste

Espace Animation 27 pl de la Mairie Les Houches Haute-Savoie

Tarif : 3.5 – 3.5 – 3.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 17:30:00

fin : 2026-05-20

Date(s) :

2026-05-20

L’Odyssée de Céleste de Kid Koala Canada 2026 Durée 1h26

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Espace Animation 27 pl de la Mairie Les Houches 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 55 50 62 info@cinegrandsoir.fr

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English :

Celeste’s Odyssey by Kid Koala Canada 2026 Running time 1h26

L’événement Cinéma enfants L’Odyssée de Céleste Les Houches a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc