Cinéma Enfants Mary Anning Espace Animation Les Houches

Cinéma Enfants Mary Anning
Espace Animation 27 pl de la Mairie Les Houches Haute-Savoie
Tarif : 3.5 – 3.5 – 3.5 EUR
Début : 2025-10-08 17:30:00
fin : 2025-10-08
2025-10-08
Mary Anning . De Marcel Barelli Belgique, Suisse, France 2025 Durée 1h12 Film d’animation à partir de 6 ans
Espace Animation 27 pl de la Mairie Les Houches 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 55 50 62 info@cinegrandsoir.fr
English :
« Mary Anning ». By Marcel Barelli Belgium, Switzerland, France 2025 Running time 1 hr 12 min Animated film from age 6
German :
» Mary Anning » (Mary Anning). Von Marcel Barelli Belgien, Schweiz, Frankreich 2025 Dauer 1h12 Animationsfilm Ab 6 Jahren
Italiano :
« Mary Anning ». Di Marcel Barelli Belgio, Svizzera, Francia 2025 Durata 1h12 Film d’animazione dall’età di 6 anni
Espanol :
« Mary Anning De Marcel Barelli Bélgica, Suiza, Francia 2025 Duración 1h12 Película de animación a partir de 6 años
