Cinéma Enfants Shaun le mouton la ferme en folie Espace Animation Les Houches mercredi 22 octobre 2025.

Cinéma Enfants Shaun le mouton la ferme en folie

Espace Animation 27 pl de la Mairie Les Houches Haute-Savoie

Tarif : 3.5 – 3.5 – 3.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-22 17:30:00

fin : 2025-10-22

Date(s) :

2025-10-22

Shaun le mouton la ferme en folie . De Lee Wilton, Jason Grace GB 2025 Durée 0h47 FIlm d’animation à partir de 3 ans

Espace Animation 27 pl de la Mairie Les Houches 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 55 50 62 info@cinegrandsoir.fr

English :

« Shaun the Sheep: Farm Madness. By Lee Wilton, Jason Grace GB 2025 Running time 0h47 FIlm animation from age 3

German :

« Shaun das Schaf: Der verrückte Bauernhof ». Von Lee Wilton, Jason Grace GB 2025 Dauer 0h47 FIlm Animation Ab 3 Jahre

Italiano :

« Shaun la pecora: la follia della fattoria ». Di Lee Wilton, Jason Grace GB 2025 Durata 0h47 Film d’animazione a partire dai 3 anni

Espanol :

« La oveja Shaun: Locura en la granja Por Lee Wilton, Jason Grace GB 2025 Duración 0h47 Película de animación a partir de 3 años

L'événement Cinéma Enfants Shaun le mouton la ferme en folie Les Houches a été mis à jour le 2025-09-02