Cinéma Enfants Timioche Espace Animation Les Houches
Cinéma Enfants Timioche
Espace Animation 27 pl de la Mairie Les Houches Haute-Savoie
Tarif : 3.5 – 3.5 – 3.5 EUR
Début : 2025-11-19 17:30:00
fin : 2025-11-19
Timioche , de Alex Bain, Andy Martin GB, Russie, Allemagne 2025 Durée 41 min A partir de 3 ans
Espace Animation 27 pl de la Mairie Les Houches 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 55 50 62 info@cinegrandsoir.fr
English :
Timioche , by Alex Bain, Andy Martin UK, Russia, Germany 2025 ? Running time: 41 min From age 3
German :
Timioche , von Alex Bain, Andy Martin GB, Russland, Deutschland 2025 ? Dauer: 41 Min. Ab 3 Jahren
Italiano :
Timioche , di Alex Bain, Andy Martin Regno Unito, Russia, Germania 2025 ? Durata: 41 minuti A partire dai 3 anni
Espanol :
Timioche , de Alex Bain, Andy Martin Reino Unido, Rusia, Alemania 2025 ? Duración: 41 min A partir de 3 años
