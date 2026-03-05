Cinéma Entre la vie et la mort suivi d’une rencontre avec le cascadeur Julien Duverger Place du Temple Montélimar

Cinéma Entre la vie et la mort suivi d’une rencontre avec le cascadeur Julien Duverger

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 16:00:00

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Entre la vie et la mort est un thriller Belge réalisé par Giordano Gederlini en 2021 avec Antonio de la Torre, Marine Vacth, Olivier Gourmet.

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr

English :

Between Life and Death is a 2021 Belgian thriller directed by Giordano Gederlini and starring Antonio de la Torre, Marine Vacth and Olivier Gourmet.

