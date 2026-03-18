CINÉMA ÉPOUSES ET CONCUBINES

Rue du 8 mai 1945 Sète Hérault

Tarif : 5 – 5 – 9 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-13

fin : 2026-04-13

Date(s) :

2026-04-13

Epouses et Concubines, un film de Zhang Yimou (Chine, 1991, 125 min., VOST)En Chine centrale, pendant l’ère des seigneurs de la guerre (1916-1928). Songlian, jeune femme de 19 ans, sera la quatrième épouse du richissime Maître Chen. À son arrivée au domaine, un palais enclos de hauts murs, elle est présentée aux autres femmes du maître. Commence alors un difficile apprentissage…Esthétique raffinée, reconstitution somptueuse, actrice à la beauté envoutante, le tout au service d’un drame douloureux et sensible. Le sommet de la carrière internationale de Zhang Yimou. Lion d’argent à Venise. Avec Gong Li. .

Rue du 8 mai 1945 Sète 34200 Hérault Occitanie +33 4 67 43 12 11 cine.c.toi@gmail.com

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L’événement CINÉMA ÉPOUSES ET CONCUBINES Sète a été mis à jour le 2026-03-13 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE