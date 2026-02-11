Cinéma Erin Brockovich, seule contre tous [SLPDF] Cinéma La Bobine Quimperlé

Cinéma Erin Brockovich, seule contre tous [SLPDF]

Cinéma La Bobine 18 Rue Brémond d’Ars Quimperlé Finistère

Début : 2026-03-08 20:30:00

Réalisé par Steven Soderbergh

États-Unis 2000 2h11 Biopic Vost

Mère élevant seule ses trois enfants, Erin Brockovich n’avait vraiment pas besoin d’un accident de voiture. D’autant que le responsable sort du tribunal financièrement indemne. Obligée de trouver rapidement un travail pour couvrir tous ses frais médicaux et de justice, Erin obtient de son avocat de l’employer comme archiviste dans son cabinet. Son allure et son franc-parler ne lui valent pas des débuts faciles mais elle apprend vite. En classant des documents, Erin déterre une affaire louche d’empoisonnement et décide de se jeter dans la bataille.

Projection précédée d’une présentation du film

Tout public .

